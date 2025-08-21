books
08/24/2025
The Pole Barn
515 Leedsville Road
12501
Amenia, N.Y.
United States
Troutbeck Luminary Series: Elias Weiss Friedman (The Dogist)

Sunday, Aug. 24 at 3 p.m.

Join Troutbeck for the latest installment of its Luminary Series featuring Elias Weiss Friedman, also known as The Dogist. A renowned photographer and New York Times bestselling author, Elias will discuss his book This Dog Will Change Your Life, celebrating the transformative power of the human-canine bond. Each ticket includes a signed copy of the book.

While at Troutbeck, Elias will also be working with a local rescue to help a dog find its forever home. Guests who book an overnight stay on Aug. 24 will receive two complimentary tickets to the event.

HVRHS bus routes

Bus routes are subject to change. Check www.region1schools.org for updates.


Region One elementary school bus routes

Bus routes are subject to change. Check www.region1schools.org for updates.


Clyde Perham Weed

CORNWALL — Clyde Perham Weed, 74, passed away peacefully at his home in West Cornwall, Connecticut on Sunday, August 17.

Clyde was born in New Orleans, Louisiana to Jeanne and Herbert Weed. He was the grandson and namesake of Clyde E. Weed, Chairman of the board of Anaconda Copper.

Backgammon series begins at Hotchkiss Library of Sharon

Backgammon lessons kicked off Wednesday, Aug. 13, at The Hotchkiss Library. Instructor Roger Lourie works with Pam Jarvis of Sharon, while his wife, Claude, assists at a second board with Janet Kaufman of Salisbury.
Leila Hawken

In light of rising local interest in the centuries-old game of Backgammon, Wednesday afternoon backgammon instruction and play sessions are being offered at The Hotchkiss Library of Sharon. The first such session was held on Wednesday, Aug. 13, attracting two enthusiastic participants, both of whom resolved to return for the weekly sessions.

Expert player and instructor Roger Lourie of Sharon, along with his equally expert wife, Claude, led the session, jumping right into the action of playing the game. Claude chose to pair with Janet Kaufman of Salisbury, a moderately experienced player looking to improve her skills, while Lourie teamed himself with Pam Jarvis of Sharon, who was new to the game.

