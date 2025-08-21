books
A Special Evening with Nathan Kernan

Sept. 6 at 5 p.m.

Join author Nathan Kernan in conversation with Alice Quinn to discuss "A Day Like Any Other: The Life of James Schuyler," the definitive biography of the New York School poet.

In-person only. Registration requested: cornwalllibrary.org/events

HVRHS bus routes

HVRHS bus routes

Bus routes are subject to change. Check www.region1schools.org for updates.


Region One elementary school bus routes

Region One elementary school bus routes

Bus routes are subject to change. Check www.region1schools.org for updates.


Clyde Perham Weed

CORNWALL — Clyde Perham Weed, 74, passed away peacefully at his home in West Cornwall, Connecticut on Sunday, August 17.

Clyde was born in New Orleans, Louisiana to Jeanne and Herbert Weed. He was the grandson and namesake of Clyde E. Weed, Chairman of the board of Anaconda Copper.

Backgammon series begins at Hotchkiss Library of Sharon

Backgammon lessons kicked off Wednesday, Aug. 13, at The Hotchkiss Library. Instructor Roger Lourie works with Pam Jarvis of Sharon, while his wife, Claude, assists at a second board with Janet Kaufman of Salisbury.
Leila Hawken

In light of rising local interest in the centuries-old game of Backgammon, Wednesday afternoon backgammon instruction and play sessions are being offered at The Hotchkiss Library of Sharon. The first such session was held on Wednesday, Aug. 13, attracting two enthusiastic participants, both of whom resolved to return for the weekly sessions.

Expert player and instructor Roger Lourie of Sharon, along with his equally expert wife, Claude, led the session, jumping right into the action of playing the game. Claude chose to pair with Janet Kaufman of Salisbury, a moderately experienced player looking to improve her skills, while Lourie teamed himself with Pam Jarvis of Sharon, who was new to the game.

