Classifieds - August 21, 2025

Help Wanted

EXTRAS After-School and Summer Program is looking for a Head Teacher!: If you are passionate about working with elementary age children we’d love to meet you! This position is part time during the school year, and can include a full-time or part time summer position if desired. Email extrasprogram@gmail.com for questions or to apply, and visit our website for more information: www.extrasprogram.com.

Join our team! Housatonic Child Care Center: in Salisbury CT, is now looking for a full-time, full-year preschool assistant teacher to join our team! The primary responsibility is to support the lead teacher by offering high-quality educational experiences to preschoolers. Must pass a background check and health screening. Pay is based on education and experience. Send your resume to housatonicchildcarecenter@gmail.com or contact Tonya or Betzy at 860-435-9694 for more information.

The Town of Salisbury is looking for a part-time School Crossing Guard: The School Crossing Guard helps children safely cross the busy intersection on their way to and from school, and control traffic flow around schools in the morning (7:45-8:45am), and at the end of the school day (2:45-3:45pm). Please submit your cover letter and resume to: Town of Salisbury, Attn: School Crossing Guard Position, P.O. Box 548, Salisbury, CT 06068 or call 860-435-5170. The Town of Salisbury is an equal opportunity employer.

Help wanted: Small Angus Farm seeks reliable help for cattle and horses. Duties include feeding, fence repair, machine repair. Will train the right person. 860-364-0603.

Experienced Horse Equestrian: to train three-year-old white Persian Mare for trail riding. 860-364-0603.

Services Offered

Refresh your space with our Premium Window Cleaning Service.: We’re Klean Professional Window Cleaning LLC fully insured, five-star-rated business based in Sharon, CT. We’re always happy to provide free estimates for anyone interested. Special Offer:Get 15% off your first window cleaning when you mention this ad! Klean Professional Window Cleaning LLC. Call today- 860-364-3377. Visit us online to request service: www.kleanprowindowcleaning.com.

Hector Pacay Service: House Remodeling, Landscaping, Lawn mowing, Garden mulch, Painting, Gutters, Pruning, Stump Grinding, Chipping, Tree work, Brush removal, Fence, Patio, Carpenter/decks, Masonry. Spring and Fall Cleanup. Commercial & Residential. Fully insured. 845-636-3212.

Real Estate

PUBLISHER’S NOTICE: Equal Housing Opportunity. All real estate advertised in this newspaper is subject to the Federal Fair Housing Act of 1966 revised March 12, 1989 which makes it illegal to advertise any preference, limitation, or discrimination based on race, color religion, sex, handicap or familial status or national origin or intention to make any such preference, limitation or discrimination. All residential property advertised in the State of Connecticut General Statutes 46a-64c which prohibit the making, printing or publishing or causing to be made, printed or published any notice, statement or advertisement with respect to the sale or rental of a dwelling that indicates any preference, limitation or discrimination based on race, creed, color, national origin, ancestry, sex, marital status, age, lawful source of income, familial status, physical or mental disability or an intention to make any such preference, limitation or discrimination.

Regional Information

Outdoor bi-lingual Mass: at St. Patrick’s church in Millerton on Friday, August 22 at 5:30 p.m. Church is located in Millerton. Father Andrew O’Connor.


Tag Sales

Sharon, CT

Tag Sale, 11 Rolling Hills Dr. Sharon: Aug. 23 10:00 a.m.-4:30 p.m. Please park on street if spots are filled. Vintage and newer: Baker loveseat, wicker sofa w/matching coffee table, exl. cond., Shelf unit, Sm.Mahogany desk, Metal PB dresser, P.B. linen drapes, Mission style desk, Antique Rocker, Child’s rocker, 58” Panasonic 3d tv, Tankard chair, Indian chair,Original French poster, Lamps, Rug, Books, 2 Bikes, Quilts, Copper bowls, Snow shoes, life jackets, Misc. kitchen, clothing, toys, collectibles, art, old radios and more!


Latest News

HVRHS bus routes

HVRHS bus routes

Bus routes are subject to change. Check www.region1schools.org for updates.


Keep ReadingShow less
schools

Region One elementary school bus routes

Region One elementary school bus routes

Bus routes are subject to change. Check www.region1schools.org for updates.


Keep ReadingShow less
schools

Clyde Perham Weed

Clyde Perham Weed
Clyde Perham Weed
Clyde Perham Weed

CORNWALL — Clyde Perham Weed, 74, passed away peacefully at his home in West Cornwall, Connecticut on Sunday, August 17.

Clyde was born in New Orleans, Louisiana to Jeanne and Herbert Weed. He was the grandson and namesake of Clyde E. Weed, Chairman of the board of Anaconda Copper.

Keep ReadingShow less

Backgammon series begins at Hotchkiss Library of Sharon

Backgammon series begins at Hotchkiss Library of Sharon
Backgammon lessons kicked off Wednesday, Aug. 13, at The Hotchkiss Library. Instructor Roger Lourie works with Pam Jarvis of Sharon, while his wife, Claude, assists at a second board with Janet Kaufman of Salisbury.
Leila Hawken

In light of rising local interest in the centuries-old game of Backgammon, Wednesday afternoon backgammon instruction and play sessions are being offered at The Hotchkiss Library of Sharon. The first such session was held on Wednesday, Aug. 13, attracting two enthusiastic participants, both of whom resolved to return for the weekly sessions.

Expert player and instructor Roger Lourie of Sharon, along with his equally expert wife, Claude, led the session, jumping right into the action of playing the game. Claude chose to pair with Janet Kaufman of Salisbury, a moderately experienced player looking to improve her skills, while Lourie teamed himself with Pam Jarvis of Sharon, who was new to the game.

Keep ReadingShow less
community