Legal Notices - August 21, 2025

Latest News
HVRHS bus routes
Bus routes are subject to change. Check www.region1schools.org for updates.
Cornwall
Bus 4
Inbound to CCS to transfer to HVRHS
6:27 a.m. - 187 Warren Hill Rd-RT 45
6:28 a.m. - Flat Rocks Rd & Warren Hill Rd-RT 45
6:32 a.m. - 98 Warren Hill Rd-RT 45
6:32 a.m. - Bell Rd Ext & Popple Swamp Rd
6:40 a.m. - Pierce Lane & Furnace Brook Rd-RT 4
6:41 a.m. - 9 Jewell Street
6:42 a.m. - 33 Jewell Street
6:45 a.m. - Town Street South & Cemetery Hill Rd-RT 4
6:45 a.m. - Baldwin Road & Cemetery Hill Rd-RT 4
6:47 a.m. - 8 Bunker Hill Rd-RT 4
6:47 a.m.- 32 Hall Rd
Bus 3
Outbound from HVRHS
2:39 p.m. - 34 Swaller Hill Rd
2:39 p.m. - 38 Swaller Hill Rd
2:43 p.m. - Sharon Goshen Turnpike & Railroad Station
2:48 p.m. - Cornwall Consolidated School (Students either stay on Bus 3 or transfer to Bus 4 to go home with elementary students)
Bus 13
Inbound to CCS to HVRHS
6:40 a.m. - 19 Hollenbeck Road-RT 63
6:41 a.m. - 75 Hautboy Hill Rd
6:46 a.m. - 163 Cornwall Hollow Rd-RT 43
6:50 a.m. - Hall Rd & Rt 128 (Meet Bus 7 to transfer students)
6:56 a.m. - 197 Town Street
7:00 a.m. - Yelping Hill Rd & Town St
7:07 a.m. - 66 Cogswell Road
7:09 a.m. - 92 Cream Hill Rd
7:15 a.m. - Depart CCS
7:18 a.m. - Lower River Rd & RT 128
7:18 a.m. - 34 Swaller Hill Rd
7:18 a.m. - 38 Swaller Hill Rd
7:30 a.m. - HVRHS
Falls Village
Bus 14
Inbound to HVRHS
6:40 a.m. - 137 Undermountain Rd
6:50 a.m. - Canaan Mountain Rd & Chattleton Rd
6:56 a.m. - Cobble Rd & Undermountain Rd
7:02 a.m. - 20 RT 63
7:10 a.m. - 162/163 Music Mountain Rd
7:16 a.m. - 20 River Rd
7:18 a.m. - 259 RT 7
7:20 a.m. - 64 Johnson Rd
7:23 a.m. - 217 Beebe Hill Rd
7:28 a.m. -a.m.y Rd & RT 126
7:31 a.m. - 38 Main St-RT 126
7:33 a.m. - 19 Prospect St
7:34 a.m. - 104 Main St-RT 126
7:38 a.m. - 144 Warren Turnpike Rd
7:40 a.m. - HVRHS
Bus 14
Outbound from HVRHS
2:31 p.m. - 144 Warren Turnpike Rd
2:34 p.m. - 104 Main St-RT 126
2:34 p.m. - Prospect St & Main St-RT 126
2:34 p.m. - 38 Main St-RT 126
2:40 p.m. - 64 Johnson Rd
2:43 p.m. - Beebe Hill Rd & Johnson Rd
2:45 p.m. - Amy Rd & RT 126
2:52 p.m. - RT 63 & Barnes Rd
3:02 p.m. - Canaan Mountain Rd & Chattleton Rd
3:02 p.m. - Cobble Rd & Undermountain Rd
3:07 p.m. - 162/163 Music Mountain Rd
3:12 p.m. - 20 River Rd
3:15 p.m. - Lee H. Kellogg School
Kent
Bus 10
Inbound to KCS to transfer to HVRHS Bus 11
6:19 a.m. - 82 South Kent Rd
6:22 a.m. - Eber Rd & South Kent Rd
6:31 a.m. - Brown Rd & Jennings Rd
6:32 a.m. - 27 Jennings Rd
6:33 a.m. - 40 Bulls Bridge Rd
6:34 a.m. - Spooner Hill Rd & Bulls Bridge Rd
6:42 a.m. - 247 Bulls Bridge Rd
6:43 a.m. - 227B Kent Rd-RT 7
6:47 a.m. - Birch Hill Lane & Kent Rd-RT 7
6:48 a.m. - 22 South Commons & RT 7
6:53 a.m. - Kent Center School (Students transfer to Bus 11 to go to HVRHS)
Bus 11
Inbound to KCS to transfer to HVRHS Bus 11
6:20 a.m. - 21 Upper Kent Hollow Rd
6:24 a.m. - Tamshell Dr & Camps Rd
6:26 a.m. - 373 Kent Hollow Rd
6:27 a.m. - 369 Kent Hollow Rd
6:32 a.m. - 296 Kent Hollow Rd
6:37 a.m. - 119 Kent Hollow Rd
6:44 a.m. - 274 Segar Mountain Rd-RT 341
6:45 a.m. - Flat Rock Rd & South Rd
6:46 a.m. - Iron Mountain Rd & South Rd
Bus 12 & 10 students transfer
6:55 a.m. - Depart KCS
6:56 a.m. - 17 N Main St (Foreign Cargo)
6:57 a.m. - 53 N Main St (fife 'n drum) & RT 7
6:59 a.m. - Chase Hill Rd & Kent Cornwall Rd-RT 7
7:05 a.m. - Carter Rd & Kent Cornwall Rd-RT 7
7:06 a.m. - 433 Kent Cornwall Rd-RT 7 (Brookwoods)
7:07 a.m. - 355 Kent Rd-RT 7
7:08 a.m. - Mansonville Rd & Kent Rd-RT 7
7:09 a.m. - 256 Kent Rd-RT 7 (Kugeman Village)
7:10 a.m. - 235 Kent Rd-RT 7
7:10 a.m. - 234 Kent Rd S-RT 7
7:12 a.m. - 159 Kent Rd-RT 7
7:12 a.m. - 122 Kent Rd-RT 7
7:13 a.m. - 104 Kent Rd S-RT 7
7:13 a.m. - Burlwood Ln & Kent Rd S-RT 7
7:14 a.m. - 41 Kent Rd S-RT 7
7:30 a.m. - HVRHS
Bus 9
Outbound from HVRHS
2:46 p.m. - Burlwood Ln & Kent Rd S-RT 7
2:46 p.m. - 104 Kent Rd S-RT 7
2:46 p.m. - 122 Kent Rd-RT 7
2:47 p.m. - 159 Kent Rd-RT 7
2:47 p.m. - 234 Kent Rd S-RT 7
2:47 p.m. - 235 Kent Rd-RT 7
2:48 p.m. - 256 Kent Rd-RT 7 (Kugeman Village)
2:48 p.m. - 355 Kent Rd-RT 7
2:48 p.m. - 433 Kent Cornwall Rd-RT 7 (Brookwoods)
2:49 p.m. - Carter Rd & Kent Cornwall Rd-RT 7
2:49 p.m. - Chase Hill Rd & Kent Cornwall Rd-RT 7
2:49 p.m. - 53 N Main St (Fife ‘n Drum) & RT 7
2:50 p.m. - 19 N Main St-Foreign Cargo
3:05 p.m. - Kent Center School (Students transfer to other buses to ride home with elementary students)
North Canaan
Bus 22
Inbound to HVRHS
7:08 a.m. - 260 North Elm St
7:13 a.m. - Granite Ave & Main St-RT 44
7:15 a.m. - Salisbury Bank & Main St-RT 44
7:16 a.m. - Reed St & Church St-RT 44
7:17 a.m. - Barlow St & Chuch St-RT 126
7:17 a.m. - Honey Hill Rd & Church St-RT 44
7:17 a.m. - 324 Salisbury Rd-RT 44
7:20 a.m. - New High St & Salisbury Rd-RT 44
7:25 a.m. - Dublin Rd & Point Of Rocks Rd-RT 126
7:30 a.m. - HVRHS
Bus 22
Outbound from HVRHS
2:35 p.m. - Dublin Rd & Point Of Rocks Rd-RT 126
2:42 p.m. - New High St & Salisbury Rd-RT 44
2:42 p.m. - 324 Salisbury Rd-RT 44
2:43 p.m. - Honey Hill Rd & Church St-RT 44
2:44 p.m. - Barlow St & Church St-RT 44
2:44p.m. - Reed St & Church St-RT 44
2:48 p.m. - Whitford Court & Main St-RT 44
2:48 p.m. - Granite Ave & Main St-RT 44
2:48 p.m. - 260 North Elm St
Bus 23
Inbound to HVRHS
6:45 a.m. - Ashley Falls Rd-RT 7 & Barracks Rd
6:45 a.m. - 519 Ashley Falls Rd-RT 7A
6:51 a.m. - 535 West Main St
6:51 a.m. - 520 West Main St
6:53 a.m. - 287 West Main St
6:53 a.m. - 276 West Main St
6:54 a.m. - Bragg St (Town Hall Parking Lot)
6:56 a.m. - 115 Railroad St
6:58 a.m. - Killawee St & Ashley Falls Rd-RT 7
6:58 a.m. - 395 Ashley Falls Rd-RT 7
6:58 a.m. - 63 Allyndale Rd
7:06 a.m. - Trescott Hill Rd & Allyndale Rd
7:07 a.m. - Trescott Hill Rd & Margaret Ln
7:09 a.m. - 60 Trescott Hill Rd
7:09 a.m. - 56 Trescott Hill Rd
7:09 a.m. - 47 Trescott Hill Rd
7:09 a.m. - 33 Trescott Hill Rd
7:10 a.m. - 158 Lower Rd
7:19 a.m. - 37 Lower Road
7:19 a.m. - 33 Lower Road
7:19 a.m. - Church Terrace & Low Rd
7:23 a.m. - 88 Sand Rd
7:23 a.m. - 122 Sand Rd
7:23 a.m. - 130 Sand Rd(FV)
7:23 a.m. - 86 Sand Rd(FV)
7:35 a.m. - HVRHS
Bus 23
Outbound from HVRHS
2:36 p.m. - 86 Sand Rd (FV)
2:37 p.m. - 130 Sand Rd (FV)
2:37 p.m. - 122 Sand Rd
2:38 p.m. - 88 Sand Rd
2:38 p.m. - Church Terrace & Low Rd
2:38 p.m. - 33 Lower Road
2:40 p.m. - 37 Lower Rd
2:40 p.m. - 158 Lower Rd
2:40 p.m. - 33 Trescott Hill Rd
2:40 p.m. - 47 Trescott Hill Rd
2:40 p.m. - 56 Trescott Hill Rd
2:47 p.m. - 60 Trescott Hill Rd
2:48 p.m. - Trescott Hill Rd & Margaret Ln
2:48 p.m. - Trescott Hill Rd & Allyndale Rd
2:48 p.m. - 63 Allyndale Rd
2:48 p.m. - Ashley Falls Rd-RT 7A & RT 7
2:56 p.m. - Ashley Falls Rd-RT 7 & Barracks Rd
2:56 p.m. - 395 Ashley Falls Rd-RT 7
2:58 p.m. - Ashley Falls Rd-RT 7 & Killawee St
2:59 p.m. - Bragg St & Railroad St
3:00 p.m. - 88 Bragg St (Town Hall Parking Lot)
Bus 24
Inbound to HVRHS
6:52 a.m. - 33 Sodom Rd
6:52 a.m. - 32 Sodom Rd
6:52 a.m. - 71 Old Turnpike Rd N
6:56 a.m. - Moses Mead & Carlson Rd
6:57 a.m. - 1 Carlson Rd
6:57 a.m. - 37 College Hill Rd
6:57 a.m. - 357 Norfolk Rd
7:06 a.m. - 365 Norfolk Rd-RT 44
7:06 a.m. - 396 Norfolk Rd-RT 44
7:06 a.m. - 391 East Canaan Rd-RT 44
7:06 a.m. - 20 Old Turnpike Rd S
7:12 a.m. - 31 Old Turnpike Rd S
7:15 a.m. - 337 Norfolk Rd-RT 44
7:16 a.m. - 313 Norfolk Rd-RT 44
7:17 a.m. - 267 East Canaan Rd-RT 44
7:18 a.m. - 189/186 East Canaan Rd-RT 44
7:20 a.m. - 20 East Main St-RT 44
7:21 a.m. - 11 Elm St-RT 7
7:28 a.m. - Stein Ln & RT 7
7:29 a.m. - 309 RT 7 (FV)
7:33 a.m. - Facchin St & RT 7 (FV)
7:35 a.m. - HVRHS
Bus 24
Outbound from HVRHS
2:31 p.m. - 259 RT 7S
2:32 p.m. - Facchin St & RT 7 (FV)
2:35 p.m. - 309 RT 7 (FV)
2:36 p.m. - Stein Ln & RT 7 (FV)
2:40 p.m. - 11 Elm St-RT 7
2:42 p.m. - 20 East Main St-RT 44
2:42 p.m. - 46 East Main St-RT 44
2:44 p.m. - 186/189 East Canaan Rd-RT 44
2:46 p.m. - 267 East Canaan Rd-RT 44
2:47 p.m. - 313 Norfolk Rd-RT 44
2:48 p.m. - 337 Norfolk Rd-RT 44
2:49 p.m. - 357 Norfolk Rd
2:50 p.m. - 365 Norfolk Rd-RT 44
2:51 p.m. - 396 Norfolk Rd-RT 44
2:52 p.m. - 391 East Canaan Rd-RT 44
2:53 p.m. - 20 Old Turnpike Rd S
2:54 p.m. - 31 Old Turnpike Rd S
2:58 p.m. - 37 College Hill Rd
3:00 p.m. - 1 Carlson Rd
3:01 p.m. - Moses Mead & Carlson Rd
3:02 p.m. - 71 Old Turnpike Rd N
3:05 p.m. - Sodom Rd & Clayton Rd
Salisbury
Bus 25
Inbound to HVRHS
7:06 a.m. - 70 East Main St-RT 44
7:10 a.m. - 251 Canaan Rd-Salisbury School main entrance
7:14 a.m. - Cardinal Lane & Weatogue Rd
7:24 a.m. - Sugar Hill Rd & Housatonic River Rd
7:25 a.m. - Falls Mountain Rd & Housatonic River Rd
7:30 a.m. - Seneca Ln & Dugway Rd
7:35 a.m. - HVRHS
Bus 25
Outbound from HVRHS
2:35 p.m. - Seneca Ln & Dugway Rd
2:40 p.m. - Falls Mountain Rd & Housatonic River Rd
2:41 p.m. - Sugar Hill Rd & Housatonic River Rd
2:41 p.m. - Cardinal Lane & Weatogue Rd
2:51 p.m. - 251 Canaan Rd-Salisbury School - Crosswalk
2:46 p.m. - 36 Taconic Rd
2:50 p.m. - Bloomers Ln & Taconi Rd
2:52 p.m. - 87 Beaver Dam Rd
2:52 p.m. - Hammertown Rd & Undermountain Rd-RT 41
Bus 27
Inbound to HVRHS
6:50 a.m. - 211 Indian Mountain Rd
6:52 a.m. - Old CNE Road & Indian Mountain Rd
6:55 a.m. - 339 Millerton RD- RT 44
6:55 a.m. - Deerfield Rd & Millerton Rd-RT 44
7:00 a.m. - Centruy Blvd & Rudd Pond Rd
7:02 a.m. - 160 Rudd Pond Rd
7:07 a.m. - 47 Stateline Rd
7:14 a.m. - 250 Millerton Rd-RT 44
7:15 a.m. - 63 Millerton Rd-RT 44
7:15 a.m. - 32 Millerton Rd-RT 44
7:16 a.m. - 20 Farnum Rd
7:16 a.m. - Perry St & Farnum Rd
7:17 a.m. - Briscoe Rd & Farnum Rd
7:17 a.m. - 164 Farnum Rd
7:24 a.m. - Wells Hill Rd &Sharon Rd-RT 41
7:26 a.m. - Hotchkiss-crosswalk
7:26 a.m. - 34 Lime Rock Rd-RT 112
7:27 a.m. - 55 Lime Rock Rd-RT 112
7:29 a.m. - Red Mountain Rd & Lime Rock Rd-RT 112
7:29 a.m. - White Hollow Rd & Lime Rock Rd-RT 112
7:32 a.m. - 444 Lime Rock Rd-RT 112
7:32 a.m. - 464 Lime Rock Rd-RT 112
7:33 a.m. - 511 Lime Rock Rd-RT 112
7:35 a.m. - HVRHS
Bus 27
Outbound from HVRHS
2:32 p.m. - 511 Lime Rock Rd-RT 112
2:33 p.m. - 464 Lime Rock Rd-RT 112
2:33 p.m. - 444 Lime Rock Rd-RT 112
2:34 p.m. - White Hollow Rd & Lime Rock Rd-RT 112
2:36 p.m. - Red Mountain Rd & Lime Rock Rd-RT 112
2:38 p.m. - 55 Lime Rock Rd-RT 112
2:39 p.m. - 34 Lime Rock Rd-RT 112
2:40 p.m. - Hotchkiss-crosswalk
2:45 p.m. - 211 Indian Mountain Rd
2:48 p.m. - Old CNE Road & Indian Mountain Rd
2:49 p.m. - 250 Millerton Rd-RT 44
2:51 p.m. - 339 Millerton Rd-RT 44
2:53 p.m. - 47 Stateline Rd
2:55 p.m. - 3 Gay Rd
2:58 p.m. - Centruy Blvd & Rudd Pond Rd
3:00 p.m. - Deerfield Rd & Millerton Rd-RT 44
3:05 p.m. - 63 Millerton Rd-RT 44
3:05 p.m. - 32 Millerton Rd-RT 44
Bus 28
Inbound to HVRHS
6:48 a.m. - Porter St & Main St-RT 44
6:50 a.m. - Lincoln City Rd & Main St-RT 44
6:50 a.m. - 36 Taconic Rd
7:00 a.m. - Bloomers Ln & Taconi Rd
7:02 a.m. - 87 Beaver Dam Rd
7:07 a.m. - Hammertown Rd & Undermountain Rd-RT 41
7:17 a.m. - Cobble Rd & Undermountain Rd-RT 41
7:18 a.m. - 72 Undermountain Rd-RT 41
7:18 a.m. - Undermountain Rd-RT 41 & Echo St
7:19 a.m. - Main St-RT 44 & Crosswalk in Salisbury (Pharmacy)
7:25 a.m. - 202 Salmon Kill Rd
7:30 a.m. - HVRHS
Bus 28
Outbound from HVRHS
2:35 p.m. - 202 Salmon Kill Rd
2:35 p.m. - 164 Farnum Rd
2:35 p.m. - Briscoe Rd & Farnum Rd
2:36 p.m. - 20 Farnum Rd
2:36 p.m. - Perry St & Farnum Rd
2:36 p.m. - Porter St & Main St-RT 44
2:37 p.m. - Lincoln City Rd & Main St-RT 44
2:37 p.m. - Main St-RT 44 & Crosswalk in Salisbury (Pharmacy)
2:58 p.m. - Sarum Village & Cobble Rd
2:59 p.m. - 72 Undermountain Rd-RT 41
3:00 p.m. - Undermountain Rd-RT 41 & Echo St
Sharon
Bus 6
Inbound to HVRHS
6:26 a.m. - 497 Cornwall Bridge Rd-RT 4
6:30 a.m. - Modley Rd & S. Ellsworth Rd
6:45 a.m. - 99 Sharon Mountain Rd
6:50 a.m. - Deer Run Upper & Sharon Mountain Rd
6:58 a.m. - 43 Jackson Rd
7:06 a.m. - 32 White Hollow Rd
7:12 a.m. - 21 W Cornwall Road
7:20 a.m. - 286 W Cornwall Road
7:35 a.m. - HVRHS
Bus 6
Outbound from HVRHS
2:37 p.m. - 353 Sharon Rd-RT 41
2:37 p.m..- Rolling Hills Rd & Gay St-RT 41
2:37 p.m. - 104 Gay St-RT 41
2:38 p.m. - 70 Gay St-RT 41
2:38 p.m.. - 62 Gay St-RT 41
2:52 p.m. - 99 Sharon Mountain Rd
2:55 p.m. - 43 Jackson Rd
3:05 p.m. - Sharon Center School (Some students stay on the bus to go home with elementary students.)
Bus 8
Inbound to HVRHS
6:40 a.m. - Herrick Rd & Amenia Union Rd-RT 41
6:50 a.m. - 221 Low Rd
6:50 a.m.- Lovers Lane & Low Rd
7:00 a.m. - Roberts Rd & Silverlake Shore Rd
7:03 a.m. - 46 King Hill Rd
7:03 a.m. - 69 King Hill Rd
7:04 a.m. - Sharon Valley Rd/KingHill Rd & Sharon Station Rd
7:05 a.m. - 124 Sharon Valley Rd
7:05 a.m. - 33 Sharon Valley Rd
7:12 a.m. - Upper Main St & N Main St-RT 41
7:15 a.m. - Hilltop Rd & North Main St-RT 41
7:15 a.m. - 62 Gay St-RT 41
7:15 a.m. - 70 Gay St-RT 41
7:16 a.m. - 104 Gay St-RT 41
7:16 a.m. - Rolling Hills Rd & Gay St-RT 41
7:16 a.m. - 353 Sharon Rd-RT 41
7:30 a.m. - HVRHS
Bus 8
Outbound from HVRHS
2:47 p.m. - 221 Low Rd
2:47 p.m. - Lovers Lane & Low Rd
2:50 p.m. - Hilltop Rd & North Main St-RT 41
2:51 p.m. - Upper Main St & North Main St-RT 41
2:51 p.m. - Roberts Rd & Silverlake Shore Rd
2:51 p.m. - 46 King Hill Rd
2:51 p.m. - 69 King Hill Rd
2:51 p.m. - Sharon Valley Rd/KingHill Rd & Sharon Station Rd
2:57 p.m. - 124 Sharon Valley Rd
2:57 p.m. - 33 Sharon Valley Rd
3:05 p.m. - Sharon Center School (Some students will transfer to bus 7 to go home with elementary students.)
Keep ReadingShow less
Bus routes are subject to change. Check www.region1schools.org for updates.
Cornwall Consolidated School
Bus 3
Inbound
6:58 a.m. - 62 Furnace Brook Rd-RT 4
7:00 a.m. - 21 Cemetery Hill Rd-RT 4
7:10 a.m. - 94 College St
7:11 a.m. - Great Hill Rd & College St
7:21 a.m. - Mohawk Ski Area-end of driveway
7:21 a.m. - 38 Great Hollow Rd
7:22 a.m. - 22 Great Hollow Rd
7:25 a.m. - 82 Cemetery Hill Rd-RT 4
7:26 a.m. - 94 Cemetery Hill Rd
7:35 a.m. - 87 Mohawk Mountain Rd
7:35 a.m. - 89 Mohawk Mountain Rd
7:41 a.m. - 28 Bunker Hill Rd-RT 4
7:45 a.m. - 163 Cornwall Hollow Rd
7:50 a.m. - 42 Hautboy Hill Rd
7:50 a.m. - Hurlburt Place & Hautboy Hill Rd
7:57 a.m. - 39 Hall Rd
7:59 a.m. - 30 Sharon Goshen Turnpike
8:00 a.m. - 8 Town St
8:04 a.m. - 197 Town St
8:07 a.m. - 256 Town St
8:09 a.m. - Town St & Yelping Hill Rd
8:15 a.m. - Rexford Rd & Cream Hill Rd
8:17 a.m. - 92 Cream Hill Rd
8:20 a.m. - Cornwall Consolidation School
Bus 3
Outbound
3:06 p.m. - River Rd & Sharon Goshen Turnpike-RT 128
3:07 p.m. - Lower River Rd & Sharon Goshen Turnpike-RT 128
3:10 p.m. - 92 Cream Hill Rd
3:11 p.m. - Rexford Rd & Cream Hill Rd
3:15 p.m. - 256 Town St
3:17 p.m. - Town St & Yelping Hill Rd
3:21 p.m. - 197 Town St
3:24 p.m. - 66 Cogswell Rd
3:26 p.m. - Wright Hill Rd & Cogswell Rd
3:31 p.m. - 8 Town St
3:33 p.m. - 32 Hall Rd
3:34 p.m. - 39 Hall Rd
3:36 p.m. - 30 Sharon Goshen Turnpike-RT 128
3:40 p.m. - 163 Cornwall Hollow Rd-RT 43
3:45 p.m. - 42 Hautboy Hill Rd
3:45 p.m. - Hurlburt Pl & Hautboy Hill Rd
3:47 p.m. - 75 Hautboy Hill Rd
3:55 p.m. - 8 Bunker Hill Rd-RT 4
4:05 p.m. - 87 Mohawk Mountain Rd
4:05 p.m. - 89 Mohawk Mountain Rd
4:11 p.m. - 28 Bunker Hill Rd-RT 4
4:13 p.m. - 94 Cemetery Hill Rd
4:14 p.m. - 82 Cemetery Hill Rd-RT 4
4:15 p.m. - Town St Ext & Baldwin Rd
4:17 p.m. - 22 Great Hollow Rd
4:18 p.m. - 38 Great Hollow Rd
4:28 p.m. - 94 College St
4:29 p.m. - Great Hill Rd & College St
4:39 p.m. - Town Street South & RT 4
4:42 p.m. - 21 Cemetery Hill Rd-RT 4
4:45 p.m. - 62 Furnace Brook Rd-RT 4
Bus 4
Inbound
7:14 a.m. - 104 Kent Rd S-RT 7
7:15 a.m. - 128 Kent Rd S-RT 7
7:16 a.m. - Soltis Ln & Kent Rd S-RT 7
7:18 a.m. - 256 Kent Rd-RT 7
7:20 a.m. - 332 Kent Rd-RT 7
7:20 a.m - Parking lot-second part
7:22 a.m. - 355 Kent Rd S-RT 7
7:24 a.m. - Mansonville Rd & Kent Rd S-RT 7
7:25 a.m. - 247 Kent Rd S-RT 7
7:26 a.m. - 235/237 Kent Rd S-RT 7
7:28 a.m. - 32 Warren Hill Rd-RT 45
7:30 a.m. - 85 Warren Hill Rd-RT 45
7:30 a.m. - 98 Warren Hill Rd-RT 45
7:35 a.m. - Flat Rocks Rd & Warren Hill Rd-RT 45
7:40 a.m. - 182 Whitcomb Hill Rd
7:46 a.m. - 159 Kent Rd S-RT 7
7:47 a.m. - 141 Kent Rd S-RT 7
7:49 a.m. - Burlwood Ln & Kent Rd S-RT 7
7:50 a.m. - 41 Kent Rd-RT 7
7:51 a.m. - 76 Popple Swamp Rd
7:55 a.m. - 9 Jewell St
7:56 a.m. - 33 Jewell St
8:02 a.m. - 46 Valley Rd
8:05 a.m. - 14 Bolton St
8:10 a.m. - 19 Peirce Ln
8:10 a.m. - 69 Pierce Ln
8:12 a.m. - Dibble Hill Rd & Pierce Ln
8:15 a.m. - 179 Sharon Goshen Turnpike-RT 128
8:15 a.m. - Wright Hill Rd & Sharon Goshen Turnpike-RT 128
8:17 a.m. - River Rd & Sharon Goshen Turnpike-RT 128
8:17 a.m. - Lower River Rd & Sharon Goshen Turnpike-RT 128
8:20 a.m. - Cornwall Consolidation School
Bus 4
Outbound
3:07 p.m. - 179 Sharon Goshen Turnpike-RT 128
3:09 p.m. - Dibble Hill Rd & Pierce Ln
3:11 p.m. - 74 Pierce Ln
3:12 p.m. - 69 Pierce Ln
3:13 p.m. - 19 Peirce Ln
3:15 p.m. - Bolton St & Pine St
3:16 p.m. - Cornwall Library
3:23 p.m. - 46 Valley Rd
3:26 p.m. - 33 Jewell St
3:27 p.m. - 9 Jewell St
3:30 p.m. - Bell Road & Popple Swamp Rd
3:35 p.m. - 76 Popple Swamp Rd
3:40 p.m. - 41 Kent Rd S-RT 7
3:41 p.m. - Burlwood Ln & Kent Rd S-RT 7
3:41 p.m. - 104 Kent Rd S-RT 7
3:42 p.m. - 128 Kent Rd S-RT 7
3:43 p.m. - 141 Kent Rd S-RT 7
3:43 p.m. - 159 Kent Rd S-RT 7
3:44 p.m. - Soltis Ln & Kent Rd S-RT 7
3:46 p.m. - 235/237 Kent Rd S-RT 7
3:47 p.m. - 256 Kent Rd S-RT 7
3:48 p.m. - 332 Kent Rd S-RT 7
3:50 p.m. - Kent Falls-Parking lot
3:53 p.m. - 355 Kent Rd S-RT 7
3:55 p.m. - Mansonville Rd & Kent Rd S-RT 7
3:56 p.m. - 247 Kent Rd S-RT 7
4:00 p.m. - 32 Warren Hill Rd-RT 45
4:03 p.m. - 85 Warren Hill Rd-RT 45
4:04 p.m. - 98 Warren Hill Rd-RT 45
4:08 p.m. - 187 Warren Hill Rd-RT 45
4:09 p.m. - Flat Rocks Rd & Warren Hill Rd-RT 45
4:15 p.m. - 182 Whitcomb Hill Rd
Kent Center School
Bus 9
Inbound
7:45 a.m. - 65 Skiff Mountain Rd
7:51 a.m. - 402D Skiff Mountain Rd
7:53 a.m. - 476 Skiff Mountain Rd - Marvelwood School
7:53 a.m. - 77 Fuller Mountain Rd
8:01 a.m. - 120 Fuller Mountain Rd
8:08 a.m. - 162A Macedonia Rd-RT 341
8:10 a.m. - 206 Macedonia Rd-RT 341
8:10 a.m. - 256 Macedonia Rd-RT 341
8:12 a.m. - 253 Macedonia Rd-RT 341
8:12 a.m. - 243B Macedonia Rd-RT 341
8:12 a.m. - Watley Farm Rd & Macedonia Rd-RT 341
8:15 a.m. - Schagticoke Rd & RT 341
8:18 a.m. - Chapel Rd(RINK) & Macedonia Rd-RT 341
8:20 a.m. - Kent Center School
Bus 9
Outbound
3:13 p.m. - Skiff Mtn Rd ( Kent School gym)
3:16 p.m. - Skiff Mountain Rd & Faculty Rd
3:16 p.m. - 65 Skiff Mountain Rd
3:25 p.m. - 402D Skiff Mountain Rd
3:28 p.m. - 476 Skiff Mountain Rd - Marvelwood School
3:28 p.m.- 120 Fuller Mountain Rd
3:28 p.m. - 77 Fuller Mountain Rd
3:29 p.m.- 52 Fuller Mountain Rd
3:29 p.m.- 162A Macedonia Rd-RT 341
3:44 p.m. - 206 Macedonia Rd-RT 341
3:44 p.m. - 256 Macedonia Rd-RT 341
3:44 p.m. - 253 Macedonia Rd-RT 341
3:45 p.m. - 243B Macedonia Rd-RT 341
3:45 p.m. - Watley Farm Rd & Macedonia Rd - RT 341
3:50 p.m. - Schagticoke Rd & RT 341
Bus 10
Inbound
7:38 a.m. - 23 S. Main St-RT 7
7:39 a.m. - 73 South Main St-RT 7
7:40 a.m. - Saddle Ridge Farm Rd & Kent Rd-Rt 7
7:41 a.m. - Birch Hill Court & Kent Rd-RT 7
7:42 a.m. - 136 Kent Rd-RT 7
7:42 a.m. - Birch Hill Lane & Kent Rd-RT 7
7:43 a.m. - 227A Kent Rd-RT 7
7:43 a.m. - 243 Kent Rd-RT 7
7:44 a.m. - Valley View Rd & Kent Rd-RT 7
7:44 a.m. - 255 Kent Rd-RT 7
7:45 a.m. - 267 Kent Rd-RT 7
7:47 a.m. - 247 Bulls Bridge Rd
7:48 a.m. - 196A Bulls Bridge Rd
7:50 a.m. - 135 Spooner Hill Rd
7:55 a.m. - 50 Highland Rd
8:00 a.m. - 160 Bulls Bridge Rd
8:01 a.m. - 94 Bulls Bridge Rd
8:02 a.m. - 40 Bulls Bridge Rd (South Kent School)
8:05 a.m. - South Kent Post Office
8:10 a.m. - Ore Hill Rd & Geer Mountain Rd
8:11 a.m. - 104 Geer Mountain Rd
8:16 a.m. - 290 South Kent Rd
8:18 a.m. - 82 South Kent Rd
8:20 a.m. - 74 South Kent Rd
8:22 a.m. - KECNS-St. Andrew’s Church
8:23 a.m. - Kent Center School
Bus 10
Outbound
3:20 p.m. - 23 S. Main St-RT 7
3:21 p.m. - 73 South Main St-RT 7
3:23 p.m. - Saddle Ridge Farm Rd & Kent Rd-RT 7
3:24 p.m. - Birch Hill Court & Kent Rd-RT 7
3:26 p.m. - 136 Kent Rd-RT 7
3:27 p.m. - Birch Hill Lane & Kent Rd-RT 7
3:28 p.m. - 227A Kent Rd-RT 7
3:29 p.m. - 243 Kent Rd-RT 7
3:30 p.m. - Valley View Rd & Kent Rd-RT 7
3:30 p.m. - 255 Kent Rd-RT 7
3:31 p.m. - 267 Kent Rd-RT 7
3:32 p.m. - 247/248 Bulls Bridge Rd
3:34 p.m. - 196A Bulls Bridge Rd
3:35 p.m. - 135 Spooner Hill Rd
3:35 p.m. - 21 Highland Rd
3:39 p.m. - 50 Highland Rd
3:42 p.m. - 160 Bulls Bridge Rd
3:44 p.m. - 94 Bulls Bridge Rd
3:45 p.m. - 40 Bulls Bridge Rd (South Kent School)
3:47 p.m. - South Kent Post Office
3:47 p.m.- Ore Hill Rd & Geer Mountain Rd
3:47 p.m.. - 104 Geer Mountain Rd
3:57 p.m. - Brown Rd & Jennings Rd
3:58 p.m. - 27 Jennings Rd
4:16 p.m. - 290 South Kent Rd
4:16 p.m. - Eber Rd & South Kent Rd
4:16 p.m. - 82 South Kent Rd
4:17 p.m. - 74 South Kent Rd
Bus 11
Inbound
8:01 a.m. - 433 Kent Cornwall Rd-RT 7
8:04 a.m. - Carter Rd & Kent Cornwall Rd-RT 7
8:04 a.m. - 395 Kent Cornwall Rd-RT 7
8:05 a.m. - 381 Kent Cornwall Rd-RT 7
8:06 a.m. - 236 Kent Cornwall Rd-RT 7
8:07 a.m. - 208 Kent Cornwall Rd-RT 7
8:08 a.m. - Botsford Rd & Kent Cornwall Rd-RT 7
8:11 a.m. - 44 Studio Hill Circle
8:12 a.m. - 59 Studio Hill Rd
8:13 a.m. - 42B Studio Hill Rd
8:13 a.m. - Pheasant Run & Studio Hill Rd
8:15 a.m. - 49/52 Kent Cornwall Rd-RT 7
8:16 a.m. - 80/81 North Main St-RT 7
8:20 a.m. - Kent Center School
Bus 11
Outbound
3:19 p.m. - 80/81 Noth Main St-RT 7
3:20 p.m. - 49/52 Kent Cornwall Rd-RT 6
3:22 p.m. - 44 Studio Hill Circle
3:23 p.m. - 59 Studio Hill Rd
3:24 p.m. - 42B Studio Hill Rd
3:25 p.m. - Pheasant Run & Studio Hill Rd
3:29 p.m. - Botsford Rd & Kent-Cornwall Rd-RT 7
3:30 p.m. - 208 Kent-Cornwall Rd-RT 7
3:31 p.m. - 236 Kent Cornwall Rd-RT 7
3:32 p.m. - Carter Rd & Kent-Cornwall Rd-RT 7
3:34 p.m. - 433 Kent Cornwall Rd-RT 7
3:35 p.m. - 395 Kent Cornwall Rd-RT 7
3:36 p.m. - 381 Kent Cornwall Rd-RT 7
Bus 12
Inbound
7:18 a.m. - 152 Segar Mountain Rd-RT 341
7:18 a.m. - 256 Segar Mountain Rd-RT 341
7:22 a.m. - 16 South Rd
7:23 a.m. - 42 South Rd
7:24 a.m. - South Rd & Flat Rock Rd
7:26 a.m. - Anderson Rd & Treasure Hill Rd
7:30 a.m. - 9 South Rd
7:30 a.m. - Richards Rd & Segar Mountain Rd-RT 341
7:40 a.m. - 12 Upper Kent Hollow Rd
7:40 a.m. - 21 Upper Kent Hollow Rd
7:52 a.m. - Camps Rd & Tamshell Dr
7:54 a.m. - 373 Kent Hollow Rd
7:54 a.m. - 369 Kent Hollow Rd
7:59 a.m. - 211 Kent Hollow Rd
8:02 a.m. - 115/119 Kent Hollow Rd
8:03 a.m. - 107 Kent Hollow Rd
8:03 a.m.- 105 Kent Hollow Rd
8:03 a.m.- 99 Kent Hollow Rd
8:03 a.m.- 5 Kenico Rd
8:19 a.m. - Maple St Ext & Maple St-RT 341
8:22 a.m. - Kent Center School
Bus 12
Outbound
3:14 p.m. - Maple Street Ext & Maple St-RT 341
3:20 p.m. - 152 Segar Mountain Rd-RT 341
3:20 p.m. - 256 Segar Mountain Rd-RT 341
3:22 p.m. - 16 South Rd
3:24 p.m. - 42 South Rd
3:23 p.m. - Iron Mountain Rd & South Rd
3:25 p.m. - Flat Rock Rd & South Rd
3:27 p.m. - Anderson Rd & Treasure Hill Rd
3:30 p.m. - 9 South Rd
3:30 p.m. - 274 Segar Mountain Rd-RT 341
3:30 p.m. - 99 Kent Hollow Rd
3:30 p.m. - 105 Kent Hollow Rd
3:38 p.m. - 107 Kent Hollow Rd
3:38 p.m. - 115/119 Kent Hollow Rd
3:40 p.m. - 211 Kent Hollow Rd
3:43 p.m. - 296 Kent Hollow Rd
3:48 p.m. - Camps Rd & Tamshell Dr
3:50 p.m. - 373 Kent Hollow Rd
3:51 p.m. - 369 Kent Hollow Rd
4:01 p.m. - Gorham Rd & Kenico Rd
4:02 p.m. - 43 Kenico Rd
4:04 p.m. - 5 Kenico Rd
Lee H. Kellogg School
Bus 13
Inbound
7:39 a.m. - 316 Route 7 N
7:39 a.m. - 403 RT 7N
7:45 a.m. - 22 Stein Lane
7:45 a.m. - 28 Stein Lane
7:46 a.m. - 39 Stein Lane
7:48 a.m. - 17 Stein Lane
7:53 a.m. - 40 Under Mountain Road
7:56 a.m. - 191 Under Mountain Road
8:02 a.m. - 124 Canaan Mountain Rd
8:06 a.m. - Under Mountain Road & Cobble Rd
8:08 a.m. - 415 Undermountain Rd
8:10 a.m. - 242 RT 63
8:15 a.m. - 55 Music Mountain Rd
8:17 a.m. - 163 Music Mountain Rd
8:20 a.m. - 318 Music Mountain Rd
8:21 a.m. - 324 Music Mountain Rd
8:25 a.m. - 40 River Road
8:26 a.m. - 20 River Road
8:28 a.m. - 211 Lime Rock Rd-RT 7 S
8:30 a.m. - Lime Rock Rd-RT 7 & Facchin St
8:31 a.m. - 14 Main St-RT 126
8:35 a.m. - Lee H. Kellogg School
Bus 13
Outbound
3:21 p.m. - 14 Main St-RT 126
3:25 p.m. - HVRHS - front of the school
3:27 p.m. - 211 Lime Rock Rd-RT 7 S
3:29 p.m. - Lime Rock Rd-RT 7 & Facchin St
3:32 p.m. - 316 Route 7 N
3:35 p.m. - 403 RT 7N
3:36 p.m. - 22 Stein Lane
3:36 p.m. - 28 Stein Lane
3:37 p.m. - 39 Stein Lane
3:37 p.m. - 17 Stein Lane
3:40 p.m. - 40 Under Mountain Road
3:43 p.m. - 191 Under Mountain Road
3:52 p.m. - 124 Canaan Mountain Rd
3:59 p.m. - Under Mountain Road & Cobble Rd
4:01 p.m. - 415 Undermountain Rd
4:04 p.m. - 242 RT 63
4:06 p.m. - 55 Music Mountain Rd
4:08 p.m. - 163 Music Mountain Rd
4:10 p.m. - 318 Music Mountain Rd
4:10 p.m. - 324 Music Mountain Rd
4:15 p.m. - 40 River Road
4:15 p.m. - 20 River Road
Bus 14
Inbound
7:46 a.m. - 130 Sand Road
7:51 a.m. - 185 Belden St-RT 126
7:55 a.m. - 58 Belden St-RT 126
8:03 a.m. - 30 Dublin Rd
8:04 a.m. - 80 Dublin Rd
8:08 a.m. - Amy Rd(1st RD) & RT 125
8:09 a.m. - 108 RT 126
8:10 a.m. - Amy Rd(2nd RD) & RT 126
8:13 a.m. - 20 RT 63
8:17 a.m. - Falls Village Daycare
8:19 a.m. - 16 Johnson Rd
8:22 a.m. - 217 Beebe Hill Rd
8:28 a.m. - 35 Beebe Hill Rd
8:30 a.m. - 19/21 Prospect St
8:30 a.m. - 26 Prospect St
8:31 a.m. - 49 Prospect St
8:31 a.m. - 55 Prospect St
8:32 a.m. - 92 Railroad St
8:32 a.m. - 57 Railroad St
8:33 a.m. - 93 Main St-RT 126
8:35 a.m. - Lee H. Kellogg School
Bus 14
Outbound
3:21 p.m. - 93 Main St-RT 126
3:22 p.m. - 57 Railroad St
3:22 p.m. - 92 Railroad St
3:23 p.m. - 55 Prospect St
3:23 p.m. - 49 Prospect St
3:24 p.m. - 26 Prospect St
3:25 p.m. - 19/21 Prospect St
3:26 p.m. - 35 Beebe Hill Rd
3:30 p.m. - 16 Johnson Rd
3:35 p.m. - 217 Beebe Hill Rd
3:40 p.m. - Amy Rd(1st RD) & RT 125
3:40 p.m. - 108 RT 126
3:41 p.m. - Amy Rd & RT 126
3:45 p.m. - 20 RT 63
3:50 p.m. - Falls Village Daycare
3:56 p.m. - 130 Sand Road
4:00 p.m. - 185 Belden St-RT 126
4:04 p.m. - 58 Belden St-RT 126
4:06 p.m. - 30 Dublin Rd
4:07 p.m. - 80 Dublin Rd
North Canaan Elementary School
Bus 22
Inbound
7:33 a.m. - 211 RT 7
7:43 a.m. - 16 East Main St-RT 44
7:44 a.m. - Deely Road & East Canaan Rd-RT 44
7:46 a.m. - 226 East Canaan Rd-RT 44
7:48 a.m. - 260 East Canaan Rd-RT 44
7:49 a.m. - 324 Norfolk Rd-RT 44(Fruend’s Farm)
7:49 a.m. - 328 Norfolk Rd-RT 44
7:50 a.m. - 336B Norfolk Rd
7:52 a.m. - 333 Norfolk Rd-RT 44
7:53 a.m. - 243 East Canaan Rd-RT 44
7:54 a.m. - 201 East Canaan Rd-RT 44
7:55 a.m. - 189 East Canaan Rd-RT 44
7:56 a.m. - 32 Trescott Hill Rd
7:56 a.m. - 56 Trescott Hill Rd
7:57 a.m. - Margaret Ln & Marilyn Dr
7:58 a.m. - 3 Margaret Ln
8:01 a.m. - 47 Trescott Hill Rd
8:02 a.m. - 33 Trescott Hill Rd
8:07 a.m. - 39 East Main St-RT 44
8:08 a.m. - Lime Kiln Rd & East Main St-RT 44
8:10 a.m. - 38 High St-RT 7
8:10 a.m. - 44 High St-RT 7
8:12 a.m. - 57 High St-RT 7
8:12 a.m. - 37 High St-RT 7
8:13 a.m. - 33 High St-RT 7
8:15 a.m. - 26 North Elm St
8:16 a.m. - Patty Lane & Daisy Hill Rd
8:19 a.m. - 115 Daisy Hill Rd
8:20 a.m. - 136 Daisy Hill Rd
8:22 a.m. - 140 North Elm St
8:23 a.m. - 90/81 Orchard St
8:23 a.m. - 144 Granite Ave Ext
8:24 a.m. - Granite Ave Ext & Granite Ave No 2 Ext
8:24 a.m. - Killawee St & Granit Ave Ext
8:27 a.m. - 200 North Elm St
8:30 a.m. - North Canaan Elementary School
Bus 22
Outbound
3:20 p.m. - 200 North Elm St
3:20 p.m.- 140 North Elm St
3:21 p.m. - 90/81 Orchard St
3:21 p.m. - 144 Granite Ave Ext
3:22 p.m. - Granite Ave Ext & Granite Ave NO 2 EXT
3:22 p.m. - Killawee St & Granit Ave Ext
3:24 p.m. - Patty Lane & Daisy Hill Rd
3:25 p.m. - 115 Daisy Hill Rd
3:26 p.m. - 136 Daisy Hill Rd
3:26 p.m.- 26 North Elm St
3:30 p.m. - 38 High St-RT 7
3:30 p.m. - 44 High St-RT 7
3:31 p.m. - 57 High St-RT 7
3:32 p.m. - 37 High St-RT 7
3:32 p.m. - 33 High St-RT 7
3:34 p.m. - 16/20 East Main St-RT 44
3:35 p.m. - Lime Kiln Rd & East Main St-RT 44
3:36 p.m. - Deely Road & East Canaan Rd-RT 44
3:36 p.m. - 189 East Canaan Rd-RT 44
3:36 p.m.- 201 East Canaan Rd-RT 44
3:38 p.m. - 226 East Canaan Rd-RT 44
3:39 p.m. - 260 East Canaan Rd-RT 44
3:40 p.m. - 324 Norfolk Rd-RT 44(Fruend’s Farm)
3:41 p.m. - 328 Norfolk Rd-RT 44
3:42 p.m. - 336B Norfolk Rd
3:45 p.m. - 333 Norfolk Rd-RT 44
3:46 p.m. - 243 East Canaan Rd-RT 44
3:48 p.m. - Margaret Ln & Marilyn Ln
3:49 p.m. - 3 Margaret Ln
3:50 p.m. - 56 Trescott Hill Rd
3:50 p.m. - 47 Trescott Hill Rd
3:51 p.m. - 33 Trescott Hill Rd
3:51 p.m. - 32 Trescott Hill Rd
Bus 23
Inbound
7:52 a.m. - 15 Lower Rd
7:53 a.m. - 33 Lower Rd
7:54 a.m. - 37 Lower Rd
7:54 a.m. - 93 Lower Rd
7:56 a.m. - 109 Lower Rd
7:56 a.m. - 125 Lower Rd
7:57 a.m. - 158Lower Rd
7:57 a.m. - 166Lower Rd
8:01 a.m. - 15 Old Turnpike Rd S
8:01 a.m. - 20 Old Turnpike Rd S
8:02 a.m. - 24 Old Turnpike Rd S
8:02 a.m. - 45 Old Turnpike Rd S
8:03 a.m. - 22 Brown’s Lane
8:08 a.m. - Old Turnpike Rd North & Canaan Valley Rd
8:10 a.m. - 40 College Hill Rd
8:10 a.m. - 43 College Hill Rd
8:10 a.m. - 80 Canaan Valley Rd
8:14 a.m. - Carlson Rd & Canaan Valley Rd
8:16 a.m. - 62 New St
8:17 a.m. - 70 Old Turnpike Rd N
8:19 a.m. - 172 Clayton Rd
8:19 a.m. - 154 Clayton Rd
8:20 a.m. - 132 Clayton Rd
8:22 a.m. - 75 Clayton Rd
8:23 a.m. - 59 Clayton Rd
8:23 a.m. - 19 Clayton Rd
8:24 a.m. - 14 Clayton Rd
8:26 a.m. - Barracks Rd & Ashley Falls Rd-RT 7
8:26 a.m. - 404 Ashley Falls Rd-RT 7
8:26 a.m. - 395 Ashley Falls Rd-RT 7
8:28 a.m. - 253 Ashley Falls Rd-RT 7
8:29 a.m. - 218 Ashley Falls Rd-RT 7
8:29 a.m. - 147 Railroad St
8:30 a.m. - North Canaan Elementary School
Bus 23
Outbound
3:20 p.m. - 218 Ashley Falls Rd-RT 7
3:23 p.m. - 253 Ashley Falls Rd-RT 7
3:24 p.m. - 14 Clayton Rd
3:25 p.m. - 19 Clayton Rd
3:28 p.m. - Barracks Rd & Ashley Falls Rd-RT 7
3:29 p.m. - 395 Ashley Falls Rd-RT 7
3:31 p.m. - 59 Clayton Rd
3:32 p.m. - 75 Clayton Rd
3:34 p.m. - 132 Clayton Rd
3:35 p.m. - 154 Clayton Rd
3:36 p.m. - 172 Clayton Rd
3:37 p.m. - 70 Old Turnpike Rd N
3:39 p.m. - 62 New Street
3:40 p.m. - Carlson Rd & Canaan Valley Rd
3:42 p.m. - 80 Canaan Valley Rd
3:45 p.m. - 40 College Hill Rd
3:46 p.m. - 43 College Hill Rd
3:50 p.m. - Old Turnpike Rd North & Canaan Valley Rd
3:55 p.m. - 15 Old Turnpike Rd S
3:56 p.m. - 20 Old Turnpike Rd S
3:56 p.m. - 24 Old Turnpike Rd S
3:57 p.m. - 45 Old Turnpike Rd S
3:58 p.m. - 22 Brown’s Lane
4:03 p.m. - 158/166 Lower Rd
4:05 p.m. - 125 Lower Rd
4:05 p.m. - 109 Lower Rd
4:06 p.m. - 93 Lower Rd
4:07 p.m. - 37/38 Lower Rd
4:07 p.m. - 33 Lower Rd
4:08 p.m. - 15 Lower Rd
Bus 24
Inbound
7:54 a.m. - 122 Sand Rd
7:54 a.m. - 101-5 Sand Rd
7:54 a.m. - 101-9 Sand Rd
7:54 a.m.- 88 Sand Rd
8:00 a.m. - 10 Church St-RT 44
8:01 a.m. - Reed St & Church St-RT 44
8:02 a.m. - Barlow St & Church Street-RT 44
8:02 a.m. - 124 Church St-RT 44
8:02 a.m.- Grove St & Church St-RT 44
8:02 a.m. - 178 Church St-RT 44
8:03 a.m. - Honey Hill Rd & Highland Ln
8:05 a.m. - 320 Salisbury Rd-RT 44
8:05 a.m. - 328 Salisbury Rd-RT 44
8:06 a.m. - 334 Salisbury Rd-RT 44
8:07 a.m. - Raymond Ave & Salisbury Rd-RT 44
8:07 a.m.- 377 Salisbury Rd-RT 44
8:09 a.m. - 369 Salisbury Rd-RT 44
8:10 a.m. - 357 Salisbury Rd-RT 44
8:10 a.m. - 347 Salisbury Rd-RT 44
8:13 a.m. - Greene Ave & New High St
8:14 a.m. - 15/16 Greene Ave
8:15 a.m. - Lawrence Ave & Salisbury Rd-RT 44
8:16 a.m. - 241 Salisbury Rd-RT 44
8:18 a.m. - Whitford Court & Main Street-RT 44
8:19 a.m. - 31 Railroad St-RT 7 (Colonial Theatre)
8:19 a.m.- 47 Railroad St-RT 7
8:21 a.m. - 74 Bragg St
8:22 a.m. - West Main St & Prospect St
8:23 a.m. - Reed St/Quin St & West Main St
8:24 a.m. - 228West Main St
8:24 a.m. - 254 West Main St
8:25 a.m. - 259 West Main St
8:26 a.m. - 287 West Main St
8:26 a.m. - 340 West Main St
8:30 a.m. - North Canaan Elementary School
Bus 24
Outbound
3:16 p.m. - 74 Bragg St
3:17 p.m. - 47 Railroad St-RT 7
3:17 p.m. - 31 Railroad St-RT 7
3:20 p.m. - West Main St & Foote Ave
3:21 p.m. - West Main St & Prospect St
3:21 p.m. - Reed St/Quin St & West Main St
3:21 p.m. - 228 West Main St
3:21 p.m. - 254 West Main St
3:22 p.m. - 259 West Main St
3:23 p.m. - 340 West Main St
3:33 p.m. - 10 Church St-RT 44
3:34 p.m. - Reed St & Church Street-RT 44
3:35 p.m. - Barlow St & Church Street-RT 44
3:36 p.m. - 124 Church St-RT 44
3:36 p.m. - Grove St & Church St-RT 44
3:37 p.m. - 178 Church St-RT 44
3:38 p.m. - Honey Hill Rd & Highland Ln
3:38 p.m. - 320 Salisbury Rd-RT 44
3:40 p.m. - 328 Salisbury Rd-RT 44
3:41 p.m. - 334 Salisbury Rd-RT 44
3:41 p.m. - Raymond Ave & Salisbury Rd-RT 44
3:45 p.m. - 377 Salisbury Rd-RT 44
3:45 p.m. - 369 Salisbury Rd-RT 44
3:46 p.m. - 357 Salisbury Rd-RT 44
3:47 p.m. - 347 Salisbury Rd-RT 44
3:49 p.m. - Greene Ave & New High St
3:49 p.m. - 15/16 Greene Ave
3:50 p.m. - Lawrence Ave & Salisbury Rd-RT 44
3:50 p.m. - 241 Salisbury Rd-RT 44
3:52 p.m. - Whitford Court & Main Street-RT 44
3:52 p.m. - 88 Sand Rd
3:52 p.m. - 101-5 Sand Rd
3:52 p.m. - 101-9 Sand Rd
3:58 p.m. - 122 Sand Rd
3:58 p.m.. - 148 Sand Rd
Salisbury Central School
Bus 25
Inbound
7:37 a.m. - 47 Dugway Rd
7:37 a.m. - Brinton Hill Rd & Dugway Rd
7:47 a.m. - Falls Mtn Rd & Housatonic River Rd
7:47 a.m. - Sugar Hill Rd & Puddler’s Lane
7:49 a.m. - 260 Housatonic River Rd
7:52 a.m. - 115 Housatonic River Rd
7:52 a.m. - 3 Housatonic River Rd
7:58 a.m. - Weatogue Rd & Cardinal Ln
8:00 a.m. - Sunrise Ridge & Canaan Rd-RT 44
8:00 a.m. - 370 Canaan Rd-RT 44
8:00 a.m. - Cobble Rd & East Main St-RT 44
8:03 a.m. - 70 East Main St-RT 44
8:03 a.m. - 60 East Main St-RT 44(Dunham Rd)
8:04 a.m. - 43/45 East Main St-RT 44
8:05 a.m. - 19 Main St-RT 44-CROSSWALK
8:08 a.m. - 101 Selleck Hill Rd
8:10 a.m. - 114 Selleck Hill Rd
8:12 a.m. - 30 Selleck Hill Rd
8:14 a.m. - E Railroad St & Library St
8:15 a.m. - 31/33 Fowler St
8:19 a.m. - 81 Lincoln City Rd
8:20 a.m. - 89A Lincoln City Rd
8:22 a.m. - 26 Burton Rd
8:25 a.m. - Drop off at SCS Lower Building then Upper Building
Bus 25
Outbound
3:16 p.m. - 81 Lincoln City Rd
3:16 p.m. - 89A Lincoln City Rd
3:18 p.m. - 26 Burton Rd
3:25 p.m. - HCCC
3:30 p.m. - E Railroad St & Library St
3:32 p.m. - 31/33 Fowler St
3:40 p.m. - 101 Selleck Hill Rd
3:41 p.m. - 114 Selleck Hill Rd
3:42 p.m. - 30 Selleck Hill Rd
3:43 p.m. - 19 Main St-RT 44-CROSSWALK
3:44 p.m. - 45 East Main St-RT 44
3:45 p.m. - 60 East Main St-RT 44
3:45 p.m. - 70 East Main St-RT 44
3:50 p.m. - Weatogue Rd & Cardinal Ln
3:53 p.m. - Sunrise Ridge & Canaan Rd-RT 44
3:54 p.m. - 370 Canaan Rd-RT 44
3:58 p.m. - 3 Housatonic River Rd
4:04 p.m. - 115 Housatonic River Rd
4:06 p.m. - 260 Housatonic River Rd
4:07 p.m. - Sugar Hill Rd & Puddler’s Lane
4:08 p.m. - Falls Mtn Rd & Housatonic River Rd
4:09 p.m. - Brinton Hill Rd & Dugway Rd
4:15 p.m. - 47 Dugway Rd
Bus 26
Inbound
7:50 a.m. - 406 Sharon Rd-RT 41
7:55 a.m. - Long Pond Rd & Indian Mountain Rd
7:56 a.m. - 211 Indian Mtn Rd
7:57 a.m. - 210 Indian Mtn Rd
7:58 a.m. - 162 Indian Mtn Rd
8:00 a.m. - 30 Indian Mountain Rd
8:00 a.m. - 11 Indian Mountain Rd
8:02 a.m. - 36 Belgo Rd
8:03 a.m. - Reservoir Rd & Belgo Rd
8:05 a.m. - Indian Orchard Rd & Belgo Rd
8:06 a.m. - 245 Belgo Rd
8:06 a.m. - 47 Stateline Rd
8:10 a.m. - 440 Millerton Rd-RT 44
8:10 a.m. - Meadow Ln & Millerton Rd-RT 44
8:11 a.m. - Deerfield Rd & Millerton Rd-RT 44
8:11 a.m. - Dimond Rd & Millerton Rd-RT 44
8:11 a.m - 15 Chatfield Dr
8:12 a.m - 55 Chatfield Dr
8:12 a.m - 263 Millerton Rd-RT 44
8:12 a.m - 242 Millerton Rd-RT 44
8:20 a.m. - 106 Millerton Rd-RT 44
8:20 a.m. - 63 Millerton Rde-RT 44
8:21 a.m. - 40 Millerton Rd-RT 44
8:21 a.m. - 32 Millerton Rd-RT 44
8:23 a.m. - Lakeview Ave & Main St-RT 44
8:25 a.m. - Drop off at SCS Lower Building then Upper Building
Bus 26
Outbound
3:16 p.m. - Lakeview Ave & Main St-RT 44
3:19 p.m. - 32 Millerton Rd-RT 44
3:20 p.m. - 40 Millerton Rd-RT 44
3:20 p.m. - 63 Millerton Rde-RT 44
3:20 p.m. - 106 Millerton Rd-RT 44
3:21 p.m. - 36 Belgo Rd
3:22 p.m. - Reservior Rd & Belgo Rd
3:25 p.m. - Indian Orchard Rd & Belgo Rd
3:26 p.m. - 245 Belgo Rd
3:30 p.m. - 47 Stateline Rd
3:34 p.m. - 440 Millerton Rd-RT 44
3:35 p.m. - Millerton Rd-RT 44 & Meadow Ln
3:36 p.m. - Dimond Rd & Millerton Rd-RT 44
3:39 p.m. - 15 Chatfield Dr
3:39 p.m. - 55 Chatfield Dr
3:42 p.m. - 320 Millerton Rd-RT 44
3:39 p.m. - 263 Millerton Rd-RT 44
3:39 p.m. - 242 Millerton Rd-RT 44
3:45 p.m. - 30 Indian Mountain Rd
3:45 p.m. - 11 Indian Mountain Rd
3:48 p.m. - 162 Indian Mtn Rd
3:50 p.m. - 210 Indian Mountin Rd
3:50 p.m. - 211 Indian Mtn Rd
3:58 p.m. - 406 Sharon Rd-RT 41
Bus 27
Inbound
7:30 a.m. - Pick up Elementary students from HVRHS
7:45 a.m. - 531 Lime Rock Rd-RT 112
7:45 a.m. - 511 Lime Rock Rd-RT 112
7:46 a.m. - 464 Lime Rock Rd-RT 112
7:46 a.m. - 444 Lime Rock Rd-RT 112
7:46 a.m. - 423 Lime Rock Rd-RT 112
7:46 a.m. - 369 Lime Rock Rd-RT 112
7:46 a.m.- 5 White Hollow Rd
7:46 a.m. - 117 White Hollow Rd
7:50 a.m. - 152 White Hollow Rd
7:50 a.m. - 138 White Hollow Rd
7:51 a.m. - Salmon Kill Rd & Lime Rock Rd-RT 112
7:52 a.m. - Red Mountain Rd & Lime Rock Rd-RT 112
7:52 a.m. - Townhill Rd & Lime Rock Rd-RT 112
7:52 a.m. - 55 Lime Rock Rd-RT 112
7:52 a.m. - 29 Lime Rock Rd-RT 112
7:55 a.m. - Lake Rd & Interlaken Rd-RT 112
7:55 a.m. - 2 Interlaken Rd-RT 112
7:56 a.m. - Hotchkiss School-Science Building
7:56 a.m. - 90 Sharon Rd-RT 41
8:00 a.m. - 57 Sharon Road-RT 41
8:03 a.m. - 20 Farnum Rd
8:03 a.m. - 46 Farnum Rd
8:04 a.m. - Farnum Rd & Perry St.
8:04 a.m. - Farnum Rd & Cleveland St.
8:04 a.m. - 120 Farnum Rd
8:04 a.m. - Farnum Rd & Briscoe Rd
8:05 a.m.- South Pasture Rd & Wells Hill Rd
8:05 a.m. - 11 Horseshoe Lane
8:14 a.m. - Horseshoe Ln & Racetrack Rd
8:18 a.m. - 10 Ledgewood Rd
8:18 a.m. - 44 Ledgewood Rd
8:18 a.m. - 74 Woodland Dr
8:19 a.m. - Robin Hill Ln & Wells Hill Rd
8:22 a.m. - 25B Wells Hill Rd
8:23 a.m. - 12 Wells Hill Rd
8:23 a.m. - Ethan Allen St & Sharon Rd-RT 41
8:27 a.m. - Drop off at SCS Lower Building then Upper Building
Bus 27
Outbound
3:17 p.m. - Ethan Allen St & Sharon Rd-RT 41
3:18 p.m. - 57 Sharon Road-RT 41
3:18 p.m. - 12 Wells Hill Rd
3:19 p.m. - 25B Wells Hill Rd
3:20 p.m. - 10 Ledgewood Rd
3:20 p.m. - 44 Ledgewood Rd
3:21 p.m. - 74 Woodland Dr
3:21 p.m.- Robin Hill Ln & Wells Hill Rd
3:21 p.m.- South Pasture Rd & Wells Hill Rd
3:21 p.m.- 11 Horseshoe Lane
3:26 p.m. - Horseshoe Ln & Racetrack Rd
3:35 p.m. - Farnum Rd & Briscoe Rd
3:35 p.m. - 120 Farnum Rd
3:36 p.m. - Farnum Rd & Cleveland St.
3:36 p.m. - Farnum Rd & Perry St.
3:37 p.m. - 46 Farnum Rd
3:37 p.m. - 20 Farnum Rd
3:37 p.m.- 90 Sharon Rd-RT 41
3:40 p.m. - Hotchkiss School-Science Building
3:43 p.m. - Lake Rd & Interlaken Rd-RT 112
3:43 p.m. - 2 Interlaken Rd-RT 112
3:45 p.m. - 29 Lime Rock Rd-RT 112
3:46 p.m. - 55 Lime Rock Rd-RT 112
3:46 p.m. - Townhill Rd & Lime Rock Rd-RT 112
3:48 p.m. - Red Mountain Rd & Lime Rock Rd-RT 112
3:48 p.m. - 5 White Hollow Rd
3:48 p.m. - 117 White Hollow Rd
3:56 p.m. - 152 White Hollow Rd
3:56 p.m. - 138 White Hollow Rd
3:58 p.m. - 369 Lime Rock Rd-RT 112
4:00 p.m. - 423 Lime Rock Rd-RT 112
4:01 p.m. - 444 Lime Rock Rd-RT 112
4:01 p.m. - 464 Lime Rock Rd-RT 112
4:01 p.m. - 511 Lime Rock Rd-RT 112
4:02 p.m. - 531 Lime Rock Rd-RT 112
4:08 p.m. - 451 Salmon Kill Rd
4:09 p.m. - 432 Salmon Kill Rd
4:10 p.m. - 396 Salmon Kill Rd
4:15 p.m. - 226 Salmon Kill Rd
Bus 28
Inbound
7:45 a.m. - 396 Salmon Kill Rd
7:47 a.m. - 226 Salmon Kill Rd
7:49 a.m. - 202 Salmon Kill Rd
7:50 a.m. - 164 Salmon Kill Rd
7:57 a.m. - 87 Canaan Rd-RT 44
7:59 a.m. - Prospect Mnt Rd & Canaan Rd-RT 44
7:59 a.m. - 171 Canaan Rd-RT 44
8:00 a.m. - 175 Canaan Rd-RT 44
8:02 a.m. - 251 Canaan Rd-Salisbury Boys School
8:10 a.m. - 99 Beaver Dam Rd
8:10 a.m.- 87 Beaver Dam Rd
8:12 a.m. - Hammertown Rd & Undermountain Rd-RT 41
8:15 a.m. - Westmont Rd & Undermountain Rd-RT 41
8:16 a.m. - 337 Undermountain Rd-RT 41
8:16 a.m. - Scoville Ore Mine Rd & Undermountain Rd-RT 41
8:16 a.m. - 262 Undermountain Rd-RT 41
8:18 a.m. - Sarum Village & Cobble Rd
8:20 a.m. - 72 Undermountain Rd-RT 41
8:21 a.m. - 56 Undermountain Rd-RT 41
8:21 a.m. - Echo St & Undermountain Rd-RT 41
8:22 a.m. - 20 Undermountain Rd-RT 41
8:25 a.m. - Drop off at SCS Lower Building then Upper Building
Bus 28
Outbound
3:18 p.m. - 20 Undermountain Rd-RT 41
3:19 p.m. - Echo St & Undermountain Rd-RT 41
3:19 p.m. - 56Undermountain Rd-RT 41
3:20 p.m. - 72 Undermountain Rd-RT 41
3:21 p.m. - Sarum Village
3:22 p.m. - 5 Cobble Rd
3:23 p.m. - 87 Canaan Rd-RT 44
3:25 p.m. - Prospect Mnt Rd & Canaan Rd-RT 44
3:25 p.m. - 171 Canaan Rd-RT 44
3:26 p.m. - 175 Canaan Rd-RT 44
3:28 p.m. - 251 Canaan Rd-Salisbury Boys School
3:35 p.m. - 99 Beaver Dam Rd
3:35 p.m. - 87 Beaver Dam Rd
3:38 p.m. - Hammertown Rd & Undermountain Rd-RT 41
3:41 p.m. - Westmont Rd & Undermountain Rd-RT 41
3:42 p.m. - 337 Undermountain Rd-RT 41
3:42 p.m. - Scoville Ore Mine Rd & Undermountain Rd-RT 41
3:42 p.m.- 262 Undermountain Rd-RT 41
3:50 p.m. - 164 Salmon Kill Rd
3:50 p.m. - 202 Salmon Kill Rd
Sharon Center School
Bus 6
Inbound
7:36 a.m. - 38 Swaller Hill Rd
7:38 a.m. - Birch Lane & Swaller Hill Rd
7:48 a.m. - St. Bridget’s Church & River Rd
7:52 a.m. - Guinea Rd & Cornwall Bridge Rd-RT 4
7:57 a.m. - Loper Rd & Kings Hill Rd
8:00 a.m. - 497 Cornwall Bridge Rd-RT 4
8:01 a.m. - Silver Hill Rd & Cornwall Bridge Rd-RT 4
8:03 a.m. - Tichnor Rd & East St
8:11 a.m. - Deer Run Rd & Sharon Mountain Rd
8:14 a.m. - Fairchild Rd & Jackson Rd
8:15 a.m. - 41 Jackson Rd
8:15 a.m. - 85 Jackson Rd
8:20 a.m. - 40 White Hollow Rd
8:24 a.m. - 68 Calkinstown Road
8:24 a.m. - Still Meadow Rd & Calkinstown Rd
8:25 a.m. - Sharon Center School
Bus 6
Outbound
3:16 p.m. - Still Meadow Rd & Calkinstown Rd
3:16 p.m. - 68 Calkinstown Road
3:21 p.m. - 40 White Hollow Rd
3:21 p.m. - 21 West Cornwall Road
3:27 p.m. - 85 Jackson Rd
3:29 p.m. - 41 Jackson Rd
3:33 p.m. - 146 Fairchild Rd
3:33 p.m. - Deer Run & Sharon Mountain Rd
3:45 p.m. - Tichnor Rd & East St
3:36 p.m. - Loper Rd & Kings Hill Rd
3:36 p.m.- 497 Cornwall Bridge Rd-RT 4
3:36 p.m.- Silver Hill Rd & Cornwall Bridge Rd-RT 4
3:36 p.m.- Guinea Rd & Cornwall Bridge Rd-RT 4
3:55 p.m. - 26 Dawn Hill Rd
3:55 p.m. - 38 Swaller Hill Rd
4:08 p.m. - Birch Lane & Swaller Hill Rd
Bus 7
Inbound
7:48 a.m. - Red Horse Hill & Cornwall Bridge Rd-RT 4
7:50 a.m. - Joray Rd & Cornwall Bridge Rd-RT 5
7:55 a.m. - 100 Mitchelltown Rd
7:55 a.m. - Westwoods Rd # 1 & Keeler Rd
8:05 a.m. - Lambert & Keeler Rd
8:08 a.m. - West Meadow Rd & Hoopersfield Dr
8:09 a.m. - 30 Hoopersfield Dr
8:09 a.m.- 104 Cornwall Bridge Rd-RT 4
8:12 a.m. - 41 Main St-RT 41
8:13 a.m. - 33 West Main St
8:15 a.m. - 38 King Hill Rd
8:15 a.m. - 50 King Hill Rd
8:16 a.m. - 83 King Hill Rd
8:16 a.m. - 130 King Hill Rd
8:17 a.m. - 124 Sharon Valley Rd
8:17 a.m. - 77 Sharon Valley Rd
8:18 a.m. - 35 Sharon Valley Rd
8:18 a.m. - 33 Sharon Valley Rd
8:20 a.m. - 91 Amenia Rd-RT 343
8:25a.m. - Sharon Center School
Bus 7
Outbound
3:17 p.m. - 33 West Main St
3:18 p.m. - 38 King Hill Rd
3:18 p.m. - 50 King Hill Rd
3:18 p.m. - 83 King Hill Rd
3:20 p.m. - 130 King Hill Rd
3:20 p.m. - 143 Sharon Valley Rd
3:20 p.m. - 134 Sharon Valley Rd
3:20 p.m. - 124 Sharon Valley Rd
3:24 p.m. - 77 Sharon Valley Rd
3:25 p.m. - 35 Sharon Valley Rd
3:26 p.m. - 33 Sharon Valley Rd
3:28 p.m. - 97 Amenia Rd-RT 343
3:29 p.m. - 91 Amenia Rd-RT 343
3:29 p.m. - 30 Hoopersfield Dr
3:29 p.m. - West Meadow Rd & Hoopersfield Dr
3:29 p.m. - Westwoods Rd #1 & Keeler Rd
4:00 p.m. - Lambert Rd & Keeler Rd
4:00 p.m. - 104 Cornwall Bridge Rd-RT 4
4:00 p.m. - Joray Rd & Cornwall Bridge Rd-RT 5
4:00 p.m. - Red Horse Hill & Cornwall Bridge Rd-RT 4
4:00 p.m. - 100 Mitchelltown Rd
Bus 8
Inbound
7:50 a.m. - Lovers Lane & Low Rd
7:55 a.m. - 221 Low Rd
7:56 a.m. - 273 Low Rd
7:57 a.m. - 288 Low Rd
8:00 a.m. - 367 Gay St-RT 41
8:03 a.m. - Rolling Hills Rd & Gay St-RT 41
8:04 a.m. - 258 Gay St-RT 41
8:05 a.m. - 158 Gay St-RT 41
8:06 a.m. - 104 Gay St-Rt 41
8:06 a.m. - 70 Gay St-RT 41
8:11 a.m. - Robert St & Silver Lake Shores Rd
8:19 a.m. - 158 Sharon Valley Rd
8:20 a.m. - 38 Sharon Station Rd
8:22 a.m. - Sharon Ridge Rd & Sharon Station Rd
8:22 a.m.- 11 Sharon Station Rd
8:24 a.m. - 76 Upper Main St
8:24 a.m. - 39 North Main St-RT 41
8:25 a.m. - Sharon Center School
Bus 8
Outbound
3:16 p.m. - 41 Main St-RT 41
3:16 p.m. - 76 Upper Main St
3:17 p.m. - 39 North Main St-RT 41
3:17 p.m. - Lovers Lane & Low Rd
3:20 p.m. - 221 Low Rd
3:21 p.m. - 273 Low Rd
3:21 p.m.- 288 Low Rd
3:26 p.m. - 367 Gay St-RT 41
3:28 p.m. - Rolling Hills Rd & Gay St-RT 41
3:28 p.m. - 258 Gay St-RT 41
3:30 p.m. - 158 Gay St-RT 41
3:31 p.m. - 104 Gay St-Rt 4
3:32 p.m. - 70 Gay St-RT 41
3:36 p.m. - Robert St & Silver Lake Shores Rd
3:42 p.m. - 158 Sharon Valley Rd
3:44 p.m. - 38 Sharon Station Rd
3:45 p.m. - Sharon Ridge Rd & Sharon Station Rd
3:46 p.m. - 11 Sharon Station Rd
Keep ReadingShow less
Clyde Perham Weed
Clyde Perham Weed
CORNWALL — Clyde Perham Weed, 74, passed away peacefully at his home in West Cornwall, Connecticut on Sunday, August 17.
Clyde was born in New Orleans, Louisiana to Jeanne and Herbert Weed. He was the grandson and namesake of Clyde E. Weed, Chairman of the board of Anaconda Copper.
Clyde was a gifted scholar. He did his undergraduate work at Vassar College, his Master’s and PhD at Columbia University. He was a wonderful Professor of Political Science and taught at Colgate University, Baruch College and spent the last 20 years of his career as a tenured Professor of Political Science at Southern Connecticut State University.
Clyde had remarkable energy and a vivacity that is hard to explain! Through his teaching, kindness and mentorship he touched so many lives.
He also wrote two important works on political realignment theory, “The Nemesis of Reform: The Republican Party during the New Deal,” published by Columbia University Press; and “The Transformation of the Republican Party 1912-1936 from Reform to Resistance”. At the time of his death, he was completing a manuscript on the political thought of Walter Lippmann during the New Deal.
Clyde loved nature and all animals. He spent many happy years walking and loving the natural beauty in West Cornwall.
Clyde leaves behind his wife of 24 years, Amy Weed, and brother Michael Weed of Los Altos, California, sister- in-law, Patricia Hurley, nieces, Emily and Maggie Weed, Brielle Cleary and nephews Jesse Weed, Daniel and Teagen Cleary. He also leaves behind his beloved Scottish Terrier “Hoover.”
Calling hours will be at The Kenny Funeral Home, 41 Main Street, Sharon, CT 06069 on Wednesday, Aug. 27 from 5 p.m. to 7.p.m.
In lieu of flowers please consider sending contributions to The Little Guild of St. Francis, an animal shelter, 285 Sharon Goshen Tpke, West Cornwall, CT 06796.
Clyde was much loved and will be truly missed by all who knew and loved him.
The Kenny Funeral Home has care of arrangements.
Keep ReadingShow less
Leila Hawken
In light of rising local interest in the centuries-old game of Backgammon, Wednesday afternoon backgammon instruction and play sessions are being offered at The Hotchkiss Library of Sharon. The first such session was held on Wednesday, Aug. 13, attracting two enthusiastic participants, both of whom resolved to return for the weekly sessions.
Expert player and instructor Roger Lourie of Sharon, along with his equally expert wife, Claude, led the session, jumping right into the action of playing the game. Claude chose to pair with Janet Kaufman of Salisbury, a moderately experienced player looking to improve her skills, while Lourie teamed himself with Pam Jarvis of Sharon, who was new to the game.
In 2023, Lourie formed Backgammon of Northwestern Connecticut with two objectives: to promote the game in the northwest corner of the state and to teach it to children and adults interested in learning. In addition to the Wednesday sessions at The Hotchkiss Library, an informal, casual group meets at Le Gamin in Sharon every Saturday morning from 9 a.m. to noon.
Acting as co-chairman is Ed Corey who leads the Le Gamin sessions, offering advice and instruction. Both Corey and Lourie play competitively and have distinguished themselves by winning tournaments. There are no fees for participation at either Hotchkiss or Le Gamin. Children, ages 8 and up, are welcome to come and learn the game, along with adults of any experience level.
Lourie says that he can teach a person to play competitively in three lessons.
Sessions at The Hotchkiss Library will continue until the end of the year and perhaps beyond, depending on interest. Lourie will be the instructor until mid-November, when expert player Ed Corey will assume responsibility for the sessions at the Hotchkiss Library.
“We’re hoping for more people and also to see youngsters participating and learning the game,” Lourie said.
“The beginner can be the expert with the right dice,” said Lourie, explaining that it is a game combining chance and strategy. An understanding of mathematics and probability can be helpful.
Lourie summarized the randomness of dice and the strategy of poker. “I want to know the proper etiquette,” Kaufman offered, intent on knowing more about the proper moves, although her play indicated a credible level of skill.
Stopping in to observe the Hotchkiss session, executive director of the library, Gretchen Hachmeister said, “We know that people come to library game sessions. People love games, getting together to learn something new.”
Lourie learned the game under extremely unusual circumstances — as a detainee in a Soviet prison during the1960s missile crisis, while working in Naval Engineering to decipher code for the U.S. Office of Technological Security.
Imprisonment was not terrible, he said. There was predictable questioning by day when he repeated daily the details of his cover story. But at night, the guards — many the same age as the detainees — had finished their shifts and of interrogation.They unplugged the cameras to brew tea and the backgammon games would begin. That was how Lourie learned the game and became an expert.
Board games date back 5,000 years to ancient Mesopotamia. Modern backgammon goes back to 17th-century England, having evolved from a 16th-century game called “Irish.”It grew in popularity in the 1960s, leading to formation of a World Backgammon Club in Manhattan. And then in 2023, Backgammon of Northwestern Connecticut came to be.
To learn more about the Backgammon sessions at The Hotchkiss Library, visit: www.hotchkisslibraryofsharon.org or contact Lourie directly at Rlourie@gmail.com.
Keep ReadingShow less
loading