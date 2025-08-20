Legal Notices - August 21, 2025

Notice of Decision

Town of Salisbury

Zoning Board of Appeals

Notice is hereby given that the following application was denied by the Zoning Board of Appeals of the Town of Salisbury, Connecticut on August 12, 2025:

Application #2025-0290 request for variance to construct a screened porch within 50 feet of a waterbody/watercourse (section 305.1). The property is shown on Salisbury Assessor’s Map 54 as Lot 4 and is known as 210 Between the Lakes Road, Salisbury, Connecticut. The owners of the property are Bryan & Page Seyfried.

Any aggrieved person may appeal this decision to the Connecticut Superior Court in accordance with the provisions of Connecticut General Statutes §8-8.

Salisbury Zoning

Board of Appeals

Lee Greenhouse, Secretary

08-21-25


NOTICE TO CREDITORS

ESTATE OF

PETER JONES

Late of New York

AKA Peter L. Jones

AKA Peter Lewis Jones, Sr.

(25-00305)

The Hon. Jordan M. Richards, Judge of the Court of Probate, District of Litchfield Hills Probate Court, by decree dated July 29, 2025, ordered that all claims must be presented to the fiduciary at the address below. Failure to promptly present any such claim may result in the loss of rights to recover on such claim.

The fiduciary is:

Su-Lin Jones

c/o Alexander David Salvato

Mackey Butts and Whalen, LLP, 3208 Franklin Ave,

Millbrook, NY 12545

Megan M. Foley

Clerk

08-21-25

HVRHS bus routes

Bus routes are subject to change. Check www.region1schools.org for updates.


Region One elementary school bus routes

Bus routes are subject to change. Check www.region1schools.org for updates.


Clyde Perham Weed

CORNWALL — Clyde Perham Weed, 74, passed away peacefully at his home in West Cornwall, Connecticut on Sunday, August 17.

Clyde was born in New Orleans, Louisiana to Jeanne and Herbert Weed. He was the grandson and namesake of Clyde E. Weed, Chairman of the board of Anaconda Copper.

Backgammon series begins at Hotchkiss Library of Sharon

Leila Hawken

In light of rising local interest in the centuries-old game of Backgammon, Wednesday afternoon backgammon instruction and play sessions are being offered at The Hotchkiss Library of Sharon. The first such session was held on Wednesday, Aug. 13, attracting two enthusiastic participants, both of whom resolved to return for the weekly sessions.

Expert player and instructor Roger Lourie of Sharon, along with his equally expert wife, Claude, led the session, jumping right into the action of playing the game. Claude chose to pair with Janet Kaufman of Salisbury, a moderately experienced player looking to improve her skills, while Lourie teamed himself with Pam Jarvis of Sharon, who was new to the game.

